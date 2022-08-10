Pendikspor, yeni sezon formalarını tanıttı! Taraftarlar mest olacak

TFF 1.Lig ekibi Pendikspor, 2022- 2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Kırmızı-Beyaz, Siyah ve Kırmızı renklerde tanıtılan formalar büyük beğeni topladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TFF. 2.Lig Beyaz Grubu domine ederek şampiyon olan bu sezon TFF 1.Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerin tadilatta olması nedeniyle Eyüpspor Tesisleri’nde sürdürüyor. Yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla güçlü bir ekip olan Pendikspor, yeni sezonda giyeceği formaları da tanıttı.

Pendikspor, yeni sezon formalarını tanıttı! Taraftarlar mest olacak

ÜÇ RENK SEÇENEĞİ VAR

Seyfi Boz'un rol oynadığı video ile tanıtılan formalar, PUMA tarafından Kırmızı-Beyaz, Siyah ve Kırmızı renklerde tasarlandı. Taraftarların beğenisi kazanan formalara yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Pendikspor, yeni sezon formalarını tanıttı! Taraftarlar mest olacak

PENDİKSPOR, SEZONU ERZURUM'DA AÇACAK

Öte yandan Pendikspor, TFF 1.Lig'in ilk hafta maçında 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'da başlayan maçta Erzurumspor'a konuk olacak.

Pendikspor, yeni sezon formalarını tanıttı! Taraftarlar mest olacak

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