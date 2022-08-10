Pendikspor, yeni sezon formalarını tanıttı! Taraftarlar mest olacak

TFF. 2.Lig Beyaz Grubu domine ederek şampiyon olan bu sezon TFF 1.Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerin tadilatta olması nedeniyle Eyüpspor Tesisleri’nde sürdürüyor. Yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla güçlü bir ekip olan Pendikspor, yeni sezonda giyeceği formaları da tanıttı.

ÜÇ RENK SEÇENEĞİ VAR

Seyfi Boz'un rol oynadığı video ile tanıtılan formalar, PUMA tarafından Kırmızı-Beyaz, Siyah ve Kırmızı renklerde tasarlandı. Taraftarların beğenisi kazanan formalara yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

PENDİKSPOR, SEZONU ERZURUM'DA AÇACAK

Öte yandan Pendikspor, TFF 1.Lig'in ilk hafta maçında 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'da başlayan maçta Erzurumspor'a konuk olacak.