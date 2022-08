Pendikspor yeni sezona güçlü giriyor! Siltaş Yapı, Pendikspor'un ana sponsoru oldu

TFF. 2.Lig Beyaz Grubu domine ederek şampiyon olan bu sezon TFF 1.Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor'a yeni sezona güçlü bir destekle giriyor. İş dünyasındaki 40 yılı aşkın köklü geçmişiyle dikkat çeken ve ağırlıklı olarak Pendik bölgesine değer katan yapılar inşa eden Siltaş Yapı, Pendikspor’un 2022-2023 sezonu ana sponsoru oldu.

Pendik Divan Otel’de 12 Ağustos Cuma günü düzenlenen sponsorluk anlaşması imza törenine Pendikspor Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Türkoğlu ve Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir katıldı.

MURAT TÜRKOĞLU: BİZİ DESTEKLEYENLERİ MUTLU ETME ZAMANI GELDİ

Sponsorluk anlaşması töreninde konuşan Pendikspor Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Türkoğlu, “Spor Toto 1. Lig'de hedeflerimiz doğrultusunda mücadele etme ve bizi destekleyenleri mutlu etme zamanı geldi. Siltaş Yapı ile kapsamlı bir partnerliğe başlıyoruz. Pendik semtimize değer veren ve burada yıllardır önemli faaliyetlerde bulunan Siltaş Yapı’ya bu sponsorluk için kulübümüz adına teşekkür ederim. Bundan sonraki amaçlarımıza ulaşma yolunda iş birliğimizin büyük bir önemi olacak, hepimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

"PENDİKSPOR'UN ANA SPONSORUYUZ"

Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir ise “Biz iş dünyasında 40 yılı aşkın geçmişe sahip bir aile şirketiyiz. 2011 yılında ise tüm enerjimizi inşaat sektörüne yoğunlaştırma kararı aldık ve Siltaş Yapı’yı hayata geçirdik. O günden bu yana da kendimizi ağırlıklı olarak Pendik aksında insan odaklı ve bulunduğu bölgeye değer katan yapılar üretmeye adadık. Bu sayede yalnızca inşaat sektöründe değil Pendik bölgesinde de kısa sürede güvene dayalı bir ilişki geliştirmeyi başardık. Pendikspor da işte onlardan biri... Uzun yıllardır kulüple bir gönül bağımız bulunuyordu. Geçtiğimiz yıllarda forma sponsorlarıydık. Yakın zamanda lansmanını gerçekleştirdiğimiz son projemiz Siltaş Panorama’nın konumu dolayısıyla da kulüple resmen komşu olduk. Bugün imzaladığımız anlaşma sonucunda ise maçlarını heyecanla izlediğimiz, her daim gönülden desteklediğimiz, başarısıyla gururlandığımız Pendikspor’un artık ana sponsoruyuz. Takımımıza olan desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman, her koşulda devam edecek. Onların da bizleri başarılarıyla gururlandıracağına eminiz. Tabii burada taraftar desteği de çok önemli. Tüm Pendiksporluları takımımızı desteklemek adına yeni sezonda Siltaş Yapı Pendik Stadyumu’na bekliyoruz. Yolumuz açık olsun.” ifadelerini kullandı.

SPONSPORLUK ANLAŞMASININ İÇERİĞİ

Pendikspor ve Siltaş Yapı arasında imzalanan ana sponsorluk anlaşması kapsamında, Pendik Stadyumu’nun ismi yeni sezonda ‘Siltaş Yapı Pendik Stadyumu’ olarak değişecek. Pendikspor’un yeni sezon formalarının göğüs sponsoru da Siltaş Yapı olacak. Tribünlerin doğu ve batı tarafında kalan kale arkası bölümlerindeki panolarda, Spor Toto 1. Lig maçlarında, sahanın kenarını çevreleyen LED ekranlarda, Pendikspor takım otobüsünde, takımın ve teknik direktörün vereceği röportajlarda ve basın toplantılarında yer alacak backdroplarda Siltaş Yapı logosu yer alacak.

SİLTAŞ YAPI HAKKINDA

Temel yapı taşları tecrübe, güven ve kalite olan Siltaş Yapı, iş dünyasındaki 40 yılı aşkın köklü geçmişinde biriktirdiği tecrübe ve güvenin ışığında 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. İnsan odaklı ve kente değer katan yapılar inşa eden Siltaş Yapı, bugüne kadar ağırlıklı olarak Pendik, Kartal, Maltepe aksında iş merkezleri, Siltaş Nova Park, Siltaş Mavi Park, Siltaş Teras Park, Siltaş Safir Park,Siltaş Flora Park ve Siltaş Marina gibi çok sayıda yeni nesil konut projelerini hayata geçirdi.