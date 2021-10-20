Pendikspor yönetimi, yerel basın ile bir araya geldi!

Pendikspor Yönetimi ile yerel basın arasında toplantı yapıldı. Toplantıya Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz'ın yanı sıra Pendik Yöneticileri Atakan Yüce, Onur Durasi, Recep Yeşilyurt ve Murat Özdemir de katıldı. Soru cevap halinde geçen toplantıda başkan Mustafa Şahinyılmaz lider durumda olan Pendikspor, oyuncu kadrosu, lig, antrenör ve şirketleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TAKIM DAHA DA İYİ OLACAK"

Yakın zamanda hastalığı belli olan ve sağlık nedeniyle ara vermek zorunda olan başarılı antrenör Levent Devrim sonrası takımın başına kimin geleceği hakkındaki soruya Şahinyılmaz: "Takım şu anda Antalya'da kampta yeni antrenörle birlikte çalışmalarına devam ediyor." dedi. Osman Özköylü'nün ekibiyle beraber göreve geldiğini söyleyen başkan, kamp sonrası 9. haftayı bay geçecek takımın 10. Haftada Uşakspor maçı ile lige devam edeceğini ifade etti. Takım içinde arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu ve sezon içinde takımın vites arttırarak devam edeceğini şu an takımın %25 ile oynadığını buna rağmen puan farkıyla lider olduğunu daha da iyi olacağını bildirdi.

TARAFTARA UYARIDA BULUNDU

Başkan Şahinyılmaz, taraftarın takıma muhteşem bir destek verdiğini ama bazen çatıya çıkmak veya küfürlü tezahürat durumlarında para cezasından öte saha kapamaya kadar büyük cezaların olduğunu ve 12. adam olarak etkili olan taraftara iç saha maçlarında hep ihtiyaç olduğunu ve her zaman gerekli desteği verirken ceza alacak faaliyetler olmamasını istedi.

"ŞİRKETLEŞMEYİ BELEDİYE OLARAK DESTEKLİYORUZ"

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı ve Pendikspor Yöneticisi Atakan Yüce de Pendikspor'un başarılı gidişatı ve şirketleşme süreci ile ilgili konuştu.

Hedeflerinin arasında yeni Pendik stadı da olduğunu aktaran Yüce, "Pendikspor başarıyla gidiyor. Şirketleşme süreci de sürüyor. Dünyanın gidişine göre hareket etmek buna ayak uydurmak gerekir. Şirketleşmeyi biz belediye olarak destekliyoruz. Ahmet Cin başkanımız bütün bu sorumluluğuna karşılık halk tarafından kesilecek faturayı ve işin siyasi yükünün ağırlığından da haberdar. Bunların bütün adımlarını çok detaylı inceleyerek onaylıyor. Şirketleşmek için anlaştığımız kurum veya kişiler kulübümüze hayranlar. İnşallah 1.lig de boy göstereceğiz. Hedeflerimizin arasında yeni bir Pendik stadı da yapmak istiyoruz." diye konuştu.