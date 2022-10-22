Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3

Spor Toto 1.Lig'in 10.hafta maçında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan Pendikspor, mücadeleyi Mesut Özdemir, Görkem Bitin (penaltıdan ) ve Regattin'in attığı gollerle 3-0 kazandı. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla 18 puan ulaşıp ligde ikinci sırada yükseldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3

18. dakikada Pendikspor’un kullandığı köşe vuruşunda Ferhat Öztorun’un ceza sahası içerisine yaptığı ortaya kafa ile dokunan Mesut Özdemir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

45+2. dakikada Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar’ın Regattin’e yaptığı müdahale sonucu Pendikspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Görkem Bitin yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-2

Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3

72. dakikada kaleci ile karşıya kalan Pendiksporlu Hasan Kılıç’ın şutunda kaleci Metin Uçar gole izin vermedi.

85. dakikada Rogerio’nun ceza sahası dışından pası ile buluşan Regattin çalımlarla ceza sahasının soluna doğru giderek önünü açtı ve çektiği şut ile topu ağlarla buluşturdu. 0-3

Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Kargın, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Akıncık

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Olawoyin, Bardhi, Melih İnan (Dk. 67 Mara), Mikail Okyar (Dk. 46 Aykut Çeviker), Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz (Dk. 41 Ali Babael (Dk. 78 Abdullah Aydın)), Eze (Dk. 41 Balaj)

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç (Dk. 90+1 Enes Keskin), Hasan Hatipoğlu, Ahmet Yazar (Dk. 67 Ali Han Tunçer (Dk. 78 Erhan Kara)), Berkay Sülüngöz, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Ferhat Öztorun, Regattin (90+1 Samet Asatekin), Görkem Bitin (Dk. 46 Rosario)

Goller: Dk. 18 Mesut Özdemir, Dk. 45+2 Görkem Bitin (Penaltıdan), Dk. 85 Regattin (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Erdem Özgenç (Pendikspor), Dk. 29 Erhan Kartal, Dk. 51 Ali Babael, Dk. 54 Bardhi, Dk. 82 Metin Uçar, Dk. 90 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Pendik Kulüpler Birliğini ziyaret etti!
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Pendik Kulüpler Birliğini ziyaret etti!
Giresunspor kötü haberi açıkladı! 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı verildi
Giresunspor kötü haberi açıkladı! 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı verildi
Son Haberler
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuşuyor
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuşuyor
51/2-a Trafik Cezası Nedir? 51/2-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
51/2-a Trafik Cezası Nedir? 51/2-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Sinop'ta emlak dolandırıcılığı: Aynı evi birçok kişiye kiraladı, yakayı ele verdi
Sinop'ta emlak dolandırıcılığı: Aynı evi birçok kişiye kiraladı, yakayı ele verdi
22 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 22 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
22 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 22 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?
Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?
Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı
Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı
Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı
Mehmet Ali Çelebi ve Tanju Özcan arasında gerginlik! Sosyal medyada birbirlerini hedef aldılar
Mehmet Ali Çelebi ve Tanju Özcan arasında gerginlik! Sosyal medyada birbirlerini hedef aldılar
MKE Ankaragücü 0 - 3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
MKE Ankaragücü 0 - 3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Ertem Şener'in koluna ne oldu, eli neden sargılı?
Ertem Şener'in koluna ne oldu, eli neden sargılı?
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"