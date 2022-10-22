Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3

18. dakikada Pendikspor’un kullandığı köşe vuruşunda Ferhat Öztorun’un ceza sahası içerisine yaptığı ortaya kafa ile dokunan Mesut Özdemir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
45+2. dakikada Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar’ın Regattin’e yaptığı müdahale sonucu Pendikspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Görkem Bitin yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-2
72. dakikada kaleci ile karşıya kalan Pendiksporlu Hasan Kılıç’ın şutunda kaleci Metin Uçar gole izin vermedi.
85. dakikada Rogerio’nun ceza sahası dışından pası ile buluşan Regattin çalımlarla ceza sahasının soluna doğru giderek önünü açtı ve çektiği şut ile topu ağlarla buluşturdu. 0-3
Stat: Aktepe
Hakemler: Emre Kargın, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Akıncık
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Olawoyin, Bardhi, Melih İnan (Dk. 67 Mara), Mikail Okyar (Dk. 46 Aykut Çeviker), Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz (Dk. 41 Ali Babael (Dk. 78 Abdullah Aydın)), Eze (Dk. 41 Balaj)
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç (Dk. 90+1 Enes Keskin), Hasan Hatipoğlu, Ahmet Yazar (Dk. 67 Ali Han Tunçer (Dk. 78 Erhan Kara)), Berkay Sülüngöz, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Ferhat Öztorun, Regattin (90+1 Samet Asatekin), Görkem Bitin (Dk. 46 Rosario)
Goller: Dk. 18 Mesut Özdemir, Dk. 45+2 Görkem Bitin (Penaltıdan), Dk. 85 Regattin (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Erdem Özgenç (Pendikspor), Dk. 29 Erhan Kartal, Dk. 51 Ali Babael, Dk. 54 Bardhi, Dk. 82 Metin Uçar, Dk. 90 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)