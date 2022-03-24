Pendikspor'da camiayı şampiyonluk heyecanı sardı!

Pendik'in Kurna Mahallesi’nde yer alan Ihlamur Dalı Restaurant’ta Pendik basınıyla bir araya gelen başkan Mustafa Şahinyılmaz, kısa süre içerisinde takımın resmi şampiyonluğa ulaşacağını belirtti ve “Pendikspor olarak tarihte ilke imza atarak TFF 1.Ligine yükseleceğiz. İlçemizin tüm cadde ve sokaklarını kırmızı beyazlı bayraklarla donatarak bu tarihi şampiyonluğu tüm halkımızla kutlamak istiyoruz ve herkesin katkı sunmasını bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

"MUHALİF KANAT DA BİZE HAK VERİYOR"

Toplantıda konuşma yapan başkan Şahinyılmaz, yaşanan süreçte şirketleşmenin etkisine de vurgu yaparak "Şirketleşme süreciyle birlikte güçlü bir oyuncu kadrosu kurduk. Sancılı başlayan şirketleşme sürecinde güçlü itirazlar olsa da gelinen süreçte yakaladığımız başarıyla muhalif kanat da yaptıklarımızın doğruluğunu görerek bize hak veriyor duruma geldiler." dedi.

"İLÇEMİZİ GELİN GİBİ SÜSLEYELİM"

İlçenin gelin gibi süslenmesini isteyen ve tüm Pendik sokaklarının kırmızı-beyaza bürünmesini talep eden Şahinyılmaz, "Takımımız sahada aldığı sonuçlarla göğsümüzü kabartıyor, bizleri ve camiamızı gururlandırıyor. Sezonun bitimine 7 hafta kaldı ve en yakın rakibimizin 16 puan önünde lider durumdayız. Üstelik ikinci sıradaki Isparta 32 Spor'dan bir maç eksiğimiz var. Muhtemelen bu hafta yada en geç bir sonraki hafta şampiyonluğumuzu ilan etmiş olacağız. Tüm Pendik al bayrağımızın rengi olan kırmızı beyaza bürünsün istiyoruz. Bu konuda iş insanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve taraftarlarımızı kırmızı beyazlı bayraklarımızı asmaya davet ediyorum. İlçemizi gelin gibi süsleyelim ve şampiyonluk coşkusunu yaşayalım." şeklinde konuştu.

"BU TARİHİ BİR BAŞARIDIR"

Tarihi bir başarı yakaladıklarını dile getiren Pendikspor Başkanı, "Başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Pendik medyasının kulübümüze ve futbolcularımıza verdiği güçlü destekten dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Taraftarlarımıza da özel teşekkür etmek istiyorum. Her hafta büyük bir coşkuyla, yağmur, kar ve soğuk demeden maçlara gelerek 90 dakika destek oldular. Şampiyonluğumuz da taraftarımızın da büyük payı var. Önümüzdeki sezon 1. ligde mücadele edeceğiz. Bu tarihi bir başarıdır. Tüm Pendiklilere hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.