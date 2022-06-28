Pendikspor'da kongre heyecanı! Tek listeyle seçime giren Atakan Yüce başkan seçildi

TFF. 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak TFF 1.Lig'e yükselme başarısı gösteren Pendikspor'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 28 Haziran Salı günü Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan Genel Kurul Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Pendikspor’un şampiyonluğu için hazırlanan, şampiyonluk serüvenini anlatan 10 dakikalık video genel kurulda izletildi ve büyük beğeni topladı.

Toplantı gündemi konusunda bilgilendirme yapılmasının ardından Divan Kurulunun teşkili ile birlikte Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu ve gelir gider raporları okundu ve oylama ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı ibra edildi. Gelecek dönem bütçesi okundu ve kabul edildi.

ŞAHİNYILMAZ'DAN SON KONUŞMA

Daha sonra kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştiren Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz çalışmalarından ve şirketleşme sonrası gelen başarıdan bahsetti. Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Şahinyılmaz zorlu bir pandemi sürecinde görev yaptıklarını bu süreci şampiyonlukla taçlandırdıklarını söyledi.

ŞAMPİYON YÖNETİME ŞAMPİYON FORMASI

Konuşma sonrası şampiyon yönetim için hazırlanan kupalar ve futbolculardan imzalı şampiyonluk formaları, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Mustafa Şahinyılmaz tarafından takdim edildi.

AHMET YÜCE BAŞKAN SEÇİLDİ

Gündem gereği Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve diğer kurullar için seçime gidildi. Tek liste ile seçime girilmesi sonrası Atakan Yüce oy birliğiyle başkan seçildi.

Atakan Yüce’nin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU

1- Atakan Yüce

2- Ali Arslankılıç

3- Aytaç Odabaş

4- Erdem Yağcı

5- Ertan Yurtseven

6- Hüseyin Bayram

7-İsmail Kansu

8- Kadir Karakoç

9-Murat Demiray

10-Murat Özdemir

11-Onur Durası

12-Özcan Efeler

13-Recep Yeşilyurt

14-Serkan Özer

15-Sirvet Küçükakyüz

16-Süleyman Genç

17-Umut Karadaş

18-Yunus Şahin

19-Yüksel Özçam

AHMET CİN'DEN STADYUM AÇIKLAMASI

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eski yönetime teşekkür edip, yeni yönetime başarılar diledikten sonra Pendikspor’un şirketleşme sürecindeki başarı ve belediyle uyumlu çalışmalardan bahsetti. Antrenman sahası, kamp merkezi ve stat yenilenmesi ile ilgili çalışmalar ile birlikte yeni stat çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.