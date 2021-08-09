Pendikspor'da önemli gelişme! Yönetim şirketleşme yetkisini aldı

Pendikspor için tarihi bir gün geride bırakıldı. Yunuus Emre Kültür Merkezi'nde Pendikspor'un Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Şirketleşme sürecini için oy veren Pendikspor üyeleri, kulübün geleceği için önemli bir adım atmış oldu.

"HAK ETTİĞİMİZ SEVİYELERE ÇIKACAK KADROYU KURACAĞIZ"

Şirketleşme sürecinde yönetim kuruluna yetki verilmesi önerisi için konuşmalarda bulunan Kulüp Başkanı Mustafa Şahinyılmaz şirketleşmenin uzun zamandır planlandığını, şirketleşmeyle ilgili örnekler olduğu kadar kötü örneklerin de olduğunu ancak Pendikspor örneğinde yönetimin temkinli davranacağını söyledi. Pendikspor'un hiç borcunun olmadığını ve şirketleşme süreci ile birlikte daha üst liglerde oynamayı hak eden Pendikspor'un bu hedeflerine ulaşacak kadroları kuracağını dile getirdi.

"BUGÜN OYLANMAMALI"

Ardından söz alan Hakim Seven şirketleşmeyle ilgili çekincelerini bildirdi ve şirketleşmenin yol açacağı sıkıntılardan söz etti. Devamında ise Türk Kızılayı Pendik Şubesi Başkanı Nurettin Beşinci söz aldı ve Pendikspor'un geçmişden günümüze başlayarak önemini anlattı, eskiden Pendik'te görev almış başkanlarında bulunduğu toplantıya da katıldığını söyleyen Beşinci kendi fikri olarak şirketleşmenin bugün oylanmaması, ileri tarihteki bir sürece bırakılıp bu arada daha iyi anlatılması gerektiğini ifade etti.

"VAKIF KURULMADAN ŞİRKETLEŞME EKSİK KALIR"

Konuşmak için kürsüye çıkan Pendikspor'un eski Başkanlarından Taner Aşkın da söz alarak futbolun artık dünyada başka şekillendiğinden, bunun yeni yeni Ortadogu'da ve Uzakdogu'da da böyle olduğunu söyledi. Futbolun hem bir endüstri ve hem de bir eğlence aracı olduğundan ve bunun sonucunda gelinen sürecin şirketleşmeyi zorunlu kıldığını dile getirdi. Türkiye'de de 3 büyüklerde dahil büyük bir spor endüstrisi olduğu ve bu süreçte şirketleşmek istediklerini ancak çekincelerinin olduğunu anlattı. Vakıf kurulmasını tavsiye etti, arma ve isim hakkının, altın hissenin elde olacağını bildirdi. Meclisten çıkacak kanunda belediyelerin futbol kulüpleriyle ilgili tasarufta bulunamayacağını söyledi. Şirketleşmenin artık zorunluluk olduğunu ancak kulüp yönetiminin bu konuda eksik çalışması olduğunu dile getiren Aşkın, vakıf kurulmadan şirketleşmenin eksik kalacağını bildirdi.

"ŞANSINI İYİ KULLANMADI"

Pendik Kent Konseyi Başkanı ve Pendikspor eski Başkanlarından Süleyman Yılmaz da konuşma yapmak için kürsüye gelerek değişen ekonomik süreçlerden bahsetti. Pendik'in İstanbul'un büyük ilçelerinden biri olduğunu ama hem Fenerbahçe'yi yendiği süreçte adını tüm Türkiye'nin duyduğu süreçte bu şansın iyi değerlendirilemediğini ve sonrasında 2007 2008 de playoffta finale kaldığını ama finansman yüzünden sahiplenilemediğini söyledi.

"YENİ STADA İHTİYACIMIZ VAR"

Bu 3. Şansın önlerine geldiğinden bahsetti. Şirketleşmenin kulüp için büyük ekonomik olanakları sağlayacağını anlattı. Pendikspor markasının, taraftarının yine aynı kalacağını, tesislerin zaten belediyenin olduğunu, şirketleşmenin herhangi bir zararı olmayacağını ifade etti. Biz başkandan yeni stad isteyelim, problemimiz bu olsun diyen Süleyman Yılmaz, "1. Lige çıkmayı hedefliyorsak yeni stada ihtiyacımız var " dedi.

"BU YORUMLARI TALİHSİZ BULUYORUM"

Genel kuruldan söz alan Pendikspor'da yöneticilik yapmış Pendikli eğitimci ve işadamı Faruk Çakmak, "Pendikspor'un Başkanının yaptığı konuşmada kulüp şirketleşmezse Pendik'te 22 amatör kulüp var Pendikspor da buraya doğru gider tarzı yorumlarını talihsiz buluyorum" dedi. Pendikspor'un hak ettiği yere gelmesi gerektiğini, kulübün finansal sıkıntılarının tabii ki belediyeye ağır bir yük ürettiğini söyledi.

Başkan Şahinyılmaz konuşmalara cevap vermek üzere tekrar kürsüye çıktı. Muhalif fikir sunanlara cevap verdi. Yönetimi devraldığı dönemdeki maddi zorluklara rağmen başarıyla 0 borçla görev yaptıklarını şimdi şirketleşme yetkisini aldıktan sonra görüşmelerin başlayacağını ifade etti. Şu anda forma sponsoru olan firma ile görüşmelerde olduklarını ifade eden Şahinyılmaz , gelişmeler olduğunda şeffafça yine delegeye gelip görüşüleceğini söyledi. Şirketleşme sürecinde yönetim kurulunun değişmeyeceğini ve söz sahibi olacağını belirtti. Spor Bakanımız Saffet Sancaklı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in toplantıda şirketleşmenin yasayla zorunluluk haline geleceğinden dernekleşme statüsünün iptal olacağından bahsetti ve "bizde kararımızı önceden planladığımız şirketleşme sürecini hızlandırdık" dedi.

"SİZDEN BU HAKKI İSTİYORUM"

Başkan Şahinyılmaz: "Hem bizim hem Pendik Belediyesinin hukukçulari bu konuda çalışıyor kendimizi Pendikspor'u garantiye almadan bir imza atmayız. Bugün sadece sizden bir yetki almak istiyoruz, bu yetki bize şirketleşme için görüşme hakkı tanıyacak, sizden bu hakkı istiyorum" dedi.

"EKONOMİK YETERSİZLİKLER VARDI"

Konuşmaların finalinde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin söz adı ve şunları söyledi: "Her şey konuşuldu, bugün burada inşallah Pendikspor yararına bir karar alınmasını isterim. Ben 3 tarafta da yer alan birisiyim. Pendikliyim, Pendiksporlu bir sporseverim, Pendikspor Başkanlığı yapmış birisiyim. Ayrıca şu an Belediye Başkanıyım. Daha öncelerde bir kaç kez üst lige çıkma fırsatı için play-off oynadık. 2. Ligde ortalarda mücadele eden bir kulübüz. Geçen sezon da iyi transferler yapıldı şampiyonluk hedefi kondu ama düşmemeye oynayan bir takımla karşılaştık çünkü ekonomik olarak yetersizlikler vardı.

"PENDİKSPOR'UN DOKUSUNA UYGUN"

Pendikspor Başkanı ve Pendikspor Başkanı afedersiniz bu dilencilik gibi, ricacı oluyorsunuz arkadan dolanıyorsunuz. Sponsor bulmak için reklam bulmak için uğraşıyorsunuz. Bu çok zor. Yabancı kuralından sonra yerli futbolcunun değeri arttı bu alt ligleri de etkiliyor. Federasyondan gelen para kısıtlı geri kalan bedel yöneticilerin üstüne kalıyor. Ben de büyük kulüplerin şirketleşmesini bende inceledim. Hepsi birbirinden farklı, bizde Pendikspor'un dokusuna uygun bir formül oluşturacağız. Bu genel kuruldan yetki almadan olmaz. Başkan bunu istiyor. Kaldı ki Mustafa Başkan ve yönetimi yetki alsa bile biz belediye olarak bu işi başıboş bırakır mıyız? Tabii ki destek olacağız. Adaletten yana olmamız lazım. Kimse mağdur olmadan herkesin menfaatini koruyarak yapmalıyız.

"PENDİKSPOR PENDİKLİLERİNDİR"

Hukukçularımız çalışıyor. Bizde sürece dahiliz, federasyon başkan danışmanımız ve bu işi bilenlerle görüşüyoruz. Senaryo yazılmış ve burada film çevriliyor gibi bakmayın, yetki alınmadan kulüp kimle nasıl görüşecek? Hisse devri bizim onayımız olmadan yapılmayacak şekilde, ödemelerde tüm giderleri karşılayacak şekilde ve üst lige çıkmayı hedefleyecek şekilde şartlarımız var. Bu takım üst lige çıkacak, üst lige çıkınca zaten gelir gider birbirini dengeleyecek. Pendikspor Pendik' te kalacak. Eski başkanlar ile konuyu konuştuk. Fikir alışverişi yaptık. Pendikspor Pendiklilerindir. Genel itibarı ile paydaşların olumlu görüşleri var. Pendik'in kendine özgü bir yapısı var. Konuşan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin fikri aslında aynı, Pendikspor'un başarısı. Birlikte güçlüyüz. Buradan bir karar alacağız, hayırlı olsun. Biz buradayız." dedi.

YETKİ ALINDI

Oylamaya geçildi. Açık oyla yapılmasına karar verildi ve oylama sonucu büyük çoğunlukla kabul edildi.

Şirketleşme sürecinde yönetim kurulu görüşmeler yapmaya yetkiyi aldı. Alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz teşekkürlerini iletti ve kongre sona erdi.