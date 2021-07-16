Pendikspor'da teknik heyet ile yollar ayrıldı | Şirketleşme için genel kurul kararı alındı

Pendikspor'da uzun süredir gündemde olan şirketleşme için ilk adım atıldı. Başkan Mustafa Şahinyılmaz ve yönetim kurulu, şirketleşme sürecini başlatarak olağanüstü genel kurul kararı aldı. Planlandığı gibi şirketleşmenin gerçekleşmesi durumunda, Pendikspor Kulübü Derneği'nin sportif faaliyetleri, anonim şirket olarak devam edecek.

Bu karardan sonra da teknik direktör Şaban Yıldırım ve ekibi ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollar ayrıldı. Daha önce de Pendikspor'da görev yapan Şaban Yıldırım, ikinci kez takımın başına getirilmişti.

BİRÇOK KULÜP ŞİRKETLEŞİYOR

Pendikspor'un planladığı şirketleşme sürecini başarı sağlayan birçok takım uyguluyor. Günümüzde TFF 3. lig ekipleri de dahil birçok kulübün bu yönteme başvurduğunu görüyoruz.

Pendikspor'da bu girişimin kabul edilip edilmeyeceği ise ilerleyen tarihlerde belli olacak.

"KULÜBÜMÜZÜN BAŞARISINA YÖN VERECEK KONGRE"

Pendikspor şirketleşme için alınan genel kurul kararını resmi sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Pendikspor'un yaptığı açıklamada:

" Kulübümüz, derneğimizin sportif faaliyetlerinin şirketleşerek devam ettirilmesi konusunda olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kongremiz 02 Ağustos 2021 tarihinde saat 11.00’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Pendikspor’umuzun geleceğini belirleyecek, kulübümüzün başarısına yön verecek kongremize, üyelerimizin katılımı önem arz etmektedir.