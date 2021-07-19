Pendikspor'da yeni teknik direktör Levent Devrim oldu!

Yeni sezon çalışmalarına ara vermeden devam eden Pendikspor'da hedef şampiyonluk. Bu kapsamda kadrosunu güçlendirmeye çalışan kırmızı beyazlı ekipte geçtiğimiz günlerde teknik heyet ile de yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken Pendikspor'un resmi sitesinden yapılan paylaşımla bu soru işareti açıklığa kavuştu. Kırmızı beyazlılar, geçtiğimiz sezon Manisaspor'u şampiyon yaparak 1. Lig'e çıkarma başarısı gösteren Levent Devrim ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Pendikspor internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüzün futbol A takım antrenörlüğüne geçtiğimiz sezon Manisa FK takımında teknik direktör ve ceo olarak çalışmış Levent Devrim getirildi. Hocamıza ailemize hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"AYNI BAŞARIYI YAKALAYACAĞIZ"

Kendisini kırmızı beyazlı ekine bağlayan sözleşmeye imza atan Levent Devrim ise, Manisaspor'da gösterdiği başarıyı burada da yaşayacaklarını ve birinci lige yükseleceklerini dile getirdi.

İmza törenine katılarak açıklamada bulunan Pendikspor başkanı Mustafa Şahinyılmaz: "Levent hocamıza güveniyoruz, başarıları ortadadır. Manisa FK'yı 1. lige çıkararak başarısını ispat etmiştir. Pendikspor'da da başarılı olacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.