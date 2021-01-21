Pendikspor'dan Fenerbahçe'nin ilgilendiği Atakan Müjde için açıklama

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Pendikspor'da forma giyen Atakan Müjde için görüşmelere başlamıştı. Konuya ilişkin olarak Pendikspor'dan yapılan açıklamada, görüşmeler neticesinde henüz bir anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

Pendikspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz A takım oyuncularımızdan Atakan Müjde'nin son günlerde ülkemizin en köklü camialarından Fenerbahçe Spor Kulübü ile transfer haberleri gündemdedir. İki kulüp arasında gün içinde gerçekleştirdiğimiz toplantı neticesinde bugün için anlaşma sağlanamamıştır.

Oyuncumuzun transferi gerçekleşsin yada gerçekleşmesin Fenerbahçe Kulübü ile iyi ilişkiler ve çalışmalarımızın bundan sonra daha sık yapılacağını belirtmek isteriz. İlerleyen günlerde oyuncumuz Atakan ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile tekrardan paylaşacağız."

ATAKAN MÜJDE KİMDİR?

Genç futbolcu, 25 Ekim 2003 yılında Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ise henüz 10 yaşındayken Pendikspor altyapısında başlayan Müjde, merkez orta saha oyuncusu rolünde görev yapıyor.

Atakan Müjde hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Atakan Müjde kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?