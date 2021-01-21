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Pendikspor'dan Fenerbahçe'ye transfer! Atakan Müjde kimdir?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Pendikspor'un genç oyuncusu Atakan Müjde, Fenerbahçe'nin gündeminde.

Pendikspor'dan Fenerbahçe'ye transfer! Atakan Müjde kimdir?

Ara transfer döneminde çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pendikspor'un genç yıldızına gözünü dikti. Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlar kadar, genç oyunculara da önem veren sarı-lacivertiler, Pendikspor'dan Atakan Müjde için transfer görüşmelerine başladı. 

Alt liglerde gelecek vaat eden gençlere sarı-lacivertli formayı giydirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu ve Tahir Karapınar ile Atakan Müjde için görüşüyor. 

TRT Spor'da yer alan habere göre, Karapınar, Pendikspor yönetimiyle Atakan Müjde transferi için bir araya gelecek. Fenerbahçe yönetiminin Pendikspor cephesinin talebine göre somut adımları atacağı öğrenildi.

ATAKAN MÜJDE KİMDİR?

Genç futbolcu, 25 Ekim 2003 yılında Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ise henüz 10 yaşındayken Pendikspor altyapısında başlayan Müjde, merkez orta saha oyuncusu rolünde görev yapıyor.

Genç oyuncunun detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız. 

Atakan Müjde kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?Atakan Müjde kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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