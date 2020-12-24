Pendikspor'dan tarihi galibiyet!

Son haftalarda üst üste mağlubiyet alan Pendikspor, taraftarını oldukça mutsuz etmişti. Yönetim tarafından alınan radikal kararlara birlikte ilk olarak teknik direktör değişikliğine giden İstanbul ekibi, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırarak Şaban Yıldırım'ı takımın başına getirmişti. Şaban Yıldırım'ın kulübe de çıktığı ilk maç, Mamak Futbol Kulübü ile oldu.

Bu karşılaşmayı 7-1 gibi tarihi bir skor elde ederek kazanan kırmızı-beyazlılar, güven tazeledi. Göreve başladığı ilk maçta rakibini ezen bir skorla kazanan Şaban Yıldırım, taraftara umut aşılamış oldu.

Maç başından sonuna kadar oldukça etkili bir futbol ortaya koyan Pendikspor, devre arasına girilmeden önce 4-0 öne geçmeyi başarmıştı. İkinci yarıda da istekli ve arzulu futboluna devam eden İstanbul ekibi, rakibinin 81. dakikada attığı gole engel olamasa da ikinci 45 dakikada 3 gol daha bularak bu mücadeleden 7-1 galip gelmeyi başardı.

Pendikspor, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alarak 16. sıraya yerleşti. Kırmızı-beyazlılar, ligin 17. haftasında Sivas Belediyespor'u konuk edecek.