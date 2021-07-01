Pendikspor'dan yeni transfer!

Türkiye 2.liginde mücadele eden Pendikspor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Önümüzdeki sezon bir üst lige çıkmayı planlayan İstanbul temsilcisi 26 yaşındaki forvet oyuncusu ile anlaşma sağladı. Anlaşmayı resmi sitesinden duyuran Pendikspor şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz sezonu Etimesgut Belediyespor'da geçiren, 35 maçta 18 gollük katkı sağlayan başarılı kanat forvet oyuncusu Şahin Fıstıkçı'yı kadromuza kattık. İki yıllık sözleşme imzaladığımız oyuncumuza Pendikspor forması ile başarılar diliyoruz. Ailemize hoş geldin Şahin.."