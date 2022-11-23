Pendikspor'un Sıradaki Rakibi Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig 15. hafta müsabakasında Pendikspor, Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk edecek. Ligin en üst sırasında bulunan Eyüpspor, ligin ikinci sırasındaki Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka 27 Kasım 2022 Pazar 13.30'da başlayacak.

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Pendikspor'un Sıradaki Rakibi Eyüpspor

Üst üste aldığı galibiyetlerle moral depolayan Pendikspor, taraftarının önünde yeni bir galibiyet almak istiyor. Bu önemli müsabakaya Çınardere Tesisleri'nde hazırlanan kırmızı beyazlılar, Teknik Direktör Osman Özköylü ve ekibinin direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyorlar.

Pendikspor'un Sıradaki Rakibi Eyüpspor

"MAÇTAN GALİP AYRILAN TARAF OLMAK İSTİYORUZ"

Ligde bir maç fazlası bulunan Eyüpspor bu müsabakaya 33 puanla, ev sahibi Pendikspor ise 24 puanla çıkacak. Süper Lig yolunda, iki önemli takımın karşılaşacağı müsabakaya ilişkin konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü şunları ifade etti:

Pendikspor'un Sıradaki Rakibi Eyüpspor
“Bu haftaki rakibimiz şuan ligin lideri konumundaki Eyüpspor. Biz de sıralamada ikinci durumdayız. Karşımızda bulunduğu konumu hak eden, önemli oyuncuları olan bir Eyüpspor var. Kaliteli futbolculardan kurulu bir kadroları var. Bunların farkındayız. Biz de bu doğrultuda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Maçtan galip ayrılan taraf olmak istiyoruz. Kazanmak için bütün planlarımızı yapıyoruz. Ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Eyüpspor’un bir maç fazlası var. Bunu da göz önüne alarak, puan farkını azaltma şansımızın olduğunu biliyoruz. Biz Eyüpspor’u liderlik manasında tehdit edecek bir takım olabiliriz. Biz iyi bir takımız. Kendi oyunumuzu oynadığımız zaman, mücadele gücümüzü sahaya yansıttığımız zaman bizim de iyi bir takım olduğumuzu Eyüspor’da biliyor. Diğer rakiplerimiz de biliyor. Biz kazanmak için sahada olacağız.”

Pendikspor'un Sıradaki Rakibi Eyüpspor

"TARAFTARIMIZIN BİZE VERDİĞİ DESTEKTEN ÇOK MUTLUYUZ"

İki İstanbul takımının zorlu mücadelesine ilişkin, taraftar faktörünü de gündeme getiren Özköylü;
“Bilindiği üzere Eyüp ve Pendik camialarının geçmişten gelen bir dostlukları var. Hatta öyle ki iki kulüp taraftarları yan yana maç izleyebilecek düzeydeler. Bunlar güzel olaylar. Biz taraftarımızın bize verdiği destekten çok mutluyuz. Burada bu dostluk çerçevesinde, güzel bir maç olacağını düşünüyorum.

Şu da önemli bir husus; malum Dünya Kupası organizasyonundan dolayı Süper Lig’de maçlara ara verildi. Bu süreçte futbolseverlerin gözü bu hafta muhakkak iki İstanbul takımının karşılaşmasında olacaktır. Belki de bütün Türkiye’nin pür dikkat izleyeceği bir maç olacaktır. Maçtan galip ayrılan tarafın Pendikspor olması için biz futbolcu arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pendikspor'un Sıradaki Rakibi Eyüpspor

Pendikspor - Eyüpspor müsabakası 27 Kasım 2022 Pazar günü 13.30'da Siltaş Yapı Pendik Stadyumu’nda oynanacak.

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