Pendikspor'un yeni başkanı Mustafa Şahinyılmaz

Çok sayıda Pendiklinin katılım sağladığı kongreye; Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, görevi devreden Pendikspor Başkanı Selahattin Turhan, geçmiş dönem Pendikspor başkanlarından Süleyman Yılmaz, Kadir Tıngıroğlu, Nurettin Beşinci, Sami Bayram, Şerafettin Taştan’ın yanı sıra, Pendikspor’un eski yönetim kurulu üyeleri, Pendikspor taraftarları ve Pendik’in ileri gelenleri de katılım sağladı.

Kongrenin Divan Başkanlığı’na Bülent Aydın seçilirken, kongre yapılan konuşmalar ile devam etti. Görevini devreden Pendikspor Başkanı Selahattin Turhan ilk sözü alarak şunları ifade etti: “Pendikspor herkesin elini taşın altına koyması gereken bir spor kulübüdür. Siyasi ayrıştırmalar bizi bölebilir. Bu nedenle siyaseti ve ayrıştırıcı sebepleri bir kenara bırakarak Pendikspor’a ve Pendik’e faydalı ne iş yapabilir düşüncesi ile hareket ettik. Bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımız da bu bayrak yarışında, bayrağı en üst noktaya taşımak için ellerinden gelen gayreti sarf edecektir diye düşünüyorum. Pendikspor’un seçilecek yeni yönetimine başarılar diler, bundan sonraki sürecin Pendik’e faydalı olmasını arzu ederim.”

Selahattin Turhan’ın ardından söz alan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Pendikspor bu kentin markasıdır. Pendikspor başarılı oldukça biz mutlu oluyoruz. Bu nedenle Pendikliler’in daha da mutlu olabilmesi için Pendikspor’un başarılara ulaşmasını arzu ediyoruz. Selahattin Bey’in de ifade ettiği gibi Pendikspor’un başarıya ulaşması için herkesin katkı sunması gerekiyor. Biz de Pendik Belediyesi olarak Pendikspor’un daha iyi noktalara gelebilmesi için elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. 700 bine ulaşan nüfusumuzun 5-10 yıl içerisinde 1 milyona ulaşması tesadüf değildir. Bunun bilinciyle bu kente yakışır bir Pendikspor’u daha üst liglerde, daha iyi tesisler ile hazırlamak gayretindeyiz. Pendikspor artık üst lige çıkmalı, daha önceki belediye başkanlarımızın da vaatleri arasında bulunan yeni stadın yapımı en yakın sürede başlamalı. Bu duygu düşüncelerle katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, Pendikspor’a başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından, yeni yönetimin belirlenmesi için divana gelen tek liste, oy birliği ile seçildi.

Pendikspor’un yeni başkanı seçilen Mustafa Şahin Yılmaz, kürsüye gelerek: “Pendik’imizin ilkeleri ile, duruşu ile, alt yapısı ile, tesisleri ile spor camiasında hep seçkin bir kulüp olarak yer almıştır. Emeği geçen bütün başkanlara, yöneticilere teşekkür ediyorum. Bizlere bu görevi layık gören önce büyüklerimize ve Pendik halkına teşekkür ediyorum. Her şey Pendikspor için diyerek, şükranlarımı arz ediyorum.” ifadelerinde bulundu.

Konuşmasının ardından tebrikleri kabul eden Şahinyılmaz’ı kongreye gelen Pendikspor taraftarları da tebrik etti.

Yönetim Kurulu Asil Liste

1. MUSTAFA ŞAHİNYILMAZ

2. AV. İSMAİL KANSU

3. BÜLENT CEYLAN

4. CEMAL SARIHAN

5. ÇAĞRI ÖZEÇOĞLU

6. ERTAN YURTSEVEN

7. HABİL YAZICI

8. HAKAN TEKBIYIK

9. HAKİM SEVEN

10. HÜSEYİN BAYRAM

11. HÜZEYİN ÖZMEN

12. İBRAHİM HAKKI AYSAN

13. KENAN İLTEN

14. ÖZCAN ÖFEKLER

15. ÖZCAN ZORLU

16. RECEP YEŞİLYURT

17. SERKAN DURAN

18. SERKAN ÖZER

19. ÜMİT ÇİNDİR



Yönetim Kurulu Yedek Liste

1. YAVUZ YILDIRIM

2. FUAT YARBUĞ

3. FATİH ÇİFTÇİ

4. MUSA KALKUZ

5. REMZİ TOPÇU

6. MUAMMER LAYİÇ

7. FATİH TUĞLU

8. MEHMET AKBULUT

9. BÜLENT AKSU

10. ŞAFAK UÇAK

Denetleme Kurulu

1. EYÜP GÜLER

2. BURHANETTİN YAMAN

3. GÜNAY YILDIZ

Denetleme Kurulu Yedek

1. MUSTAFA ÜNLÜ

2. ABDULLAH KOÇYİĞİT

3. AHMET ÖZER

Disiplin Kurulu

1. BÜLENT AYDIN

2. SELAHATTİN KISKAÇ

3. M. ZAHİT KIROĞLU

4. AKIN BÖBÜR

5. EYÜP ÇAKMAK