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  3. Pendik'te 23 Nisan’a özel çocuk iftarı düzenlendi: Başkan Ahmet Cin çocuklarla buluştu

Pendik'te 23 Nisan’a özel çocuk iftarı düzenlendi: Başkan Ahmet Cin çocuklarla buluştu

Martı Çocuk Akademisi 23 Nisan bayramına özel öğrencilerine İftar düzenledi. Etkinliğe katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Bugün siz çocukların günü. Hepinizle aydınlık geleceğe ilerlemeyi diliyorum.” dedi.

Pendik'te 23 Nisan’a özel çocuk iftarı düzenlendi: Başkan Ahmet Cin çocuklarla buluştu

Pendik Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk İftarı düzenledi.

Pendik Millet Bahçesi’ne kurulan dev çadırda düzenlenen etkinlikte Başkan Ahmet Cin ,Martı Çocuk Akademisi öğrencileriyle buluştu.

BAŞKAN AHMET CİN ÇOCUKLARLA İFTARDA BULUŞTU

Konuşmasında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Bakan Ahmet Cin: “Bugün siz çocukların günü. Hepinizle aydınlık geleceğe ilerlemeyi diliyorum.” dedi. 

Yaklaşık 500 çocuğun katıldığı iftarda animasyon gösterileri, yüz boyama ve çeşitli eğlenceler düzenlendi. Çocuklar Başkan Ahmet Cin ile iftarını açtıktan sonra oyunlar oynayarak vakit geçirdi. Aynı zamanda etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin de katılım gösterdi.

Pendik'te 23 Nisan’a özel çocuk iftarı düzenlendi: Başkan Ahmet Cin çocuklarla buluştuPendik'te 23 Nisan’a özel çocuk iftarı düzenlendi: Başkan Ahmet Cin çocuklarla buluştu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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