Pendik'te 3 ayda 1 milyon kaçak maske ele geçirildi!

Pendik Belediyesi Zabıta Ekipleri, koronavirüsle mücadele çerçevesinde yaptığı operasyonlarda 3 aylık süreç içerisinde toplam değeri 1,5 milyon TL olan maskeleri İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

Pendik Emniyeti ve İlçe Sağlık Müdürlüğüyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen maske ve maske üretiminde kullanılan tıbbi malzemenin toplam değeri 1,5 milyon TL. Duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarlar sonucu ele geçirilen maskeler, İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Ele geçirilen maskeler, Koronavirüs’le en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanımına sunuluyor.

Yetkililer vatandaşlardan, benzer kaçak maske üretimi yapıldığı düşünülen yerleri 444 81 80 numaralı Pendik Belediyesi Zabıta İhbar Hattına bildirmelerini istedi.