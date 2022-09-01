Pendik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Şarkıcı Fettah Can sahne aldı!

Pendik Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Pendik Millet Bahçesi'nde konser etkinliği düzenledi. Pendik halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte şarkıcı Fettah Can sahne aldı. Konsere katılan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile şarkılara eşlik ettiler ve gece yarısına kadar söylenen şarkılar ile eğlendiler.

"BİZİM MAMLEKETİMİZDEN GÜZEL MEMLEKET YOK"

Konserde seslendirdiği ilk parçanın ardından tüm Pendiklilerin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Fettah Can “Kutlu zaferin 100. yılında sizlerle birlikte olmak çok keyif verici. Bu akşam başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazileri sevgiyle saygıyla anıyoruz. Bu topraklar dünyanın en güzel toprakları. Burada yaşadığımız için çok şanslıyız. Çok memleket dolaştım, dünyada bizim memleketimizden güzel memleket yok.” şeklinde konuştu.

1.5 saat boyunca süren konser sonrası şarkıcı Fettah Can yapılan bu güzel davetten ve etkinlikten dolayı Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür etti.