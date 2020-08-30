Pendik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması, sahildeki Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile başladı.

Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya başkanlığındaki törene, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Vahap Doğan, Pendik Milli Eğitim İlçe Müdürü Aytekin Yılmaz, Garnizon komutanı tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, Jandarma teğmen Koray Yılmaz, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil, CHP Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak ve Yönetimi, Vatan Partisi Pendik ilçe Başkanı Mevlüt Usta ve Yönetimi, İyi Parti Pendik İlçe Başkanlığı katıldı.

Öte yandan çok sayıda sivil toplum örgütleri de törende yer aldı.

Sabah saatlerinde başlayan anma töreni Atatürk anıtı önünde sırasıyla çelenk sunumu yapılması ardından okunan saygı duruşu ve istiklal Marşı ile tören sona erdi.

Gerçekleştirilen tören sonrası Pendik'teki şehitlik ziyaret edildi ve dualar okundu.

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, şehitliklerin ziyaret edilmesinin ardından kısa bir açıklama yaptı.

Kaya, “Tarih boyunca bayrağı uğruna canını feda etmekten tereddüt etmeyen aziz milletimizin yiğit vatan evlatları, nice kahramanlık destanları yazmıştır. Vatan topraklarında bu kutlu nöbetteyken şehit düşmüşlerdir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.