Pendik'te 65 yaş üstü vatandaşlar ''Klasik Otomobil Turu'' ile nostalji yaşadı!

65 yaş üstü vatandaşların belirli saatler aralığında sokağa çıkmasının hafifletilmesinin ardından Pendik Belediyesi, Vefa Kıraathanesi'ndeki yaşlı vatandaşları torunlarıyla klasik otomobillere bindirerek onların eski hatıralarını canlandırdı.

Pendik Belediyesi, 65 yaş üstü yaşlılara verilen 10.00 ile 20.00 saatleri arası sokağa çıkma izni sonrası Vefa Kıraathanesi sakinleri için “Klasik Otomobil Turu” düzenledi. Dede ve büyükanneler torunlarıyla birlikte tura katılarak nostalji yaşadı.

Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen etkinlikte torunlar ilk kez klasik bir arabaya bindiklerini söylese de çoğu Vefa Kıraathanesi sakini “Gençliğimizde bu tip araçlar taksi olarak kullanılırdı. Böyle araçlara binmeyi özlemişiz.” diyerek Pendik Belediyesine teşekkür etti.

Klasik Otomobil Turu, Vefa Kıraathanesi önünden başladı. Torunlarıyla birlikte sahile gelen dede ve büyükanneler kendilerini bekleyen en eskisi 1948 model 10 klasik arabaya bindi. Keyifle başlayan sahil turu, vatandaşların şaşkın bakışları altında çarşıda sona erdi.