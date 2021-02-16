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Pendik'te 7-14 yaş arası kitapseverlere müjde! Motokuryeli kitap servisi hizmete girdi

Koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağında okullara gidemeyen 7-14 yaş arası çocuklar için Pendik Belediyesi, başlattıkları “Motokurye Kitap Servisi” ile çocuklar bazı kitapları ücretsiz elde etme fırsatı buldu. Çocuklar bu kitaplara belediyelerin internet sitesinden kayıt yaptırmasının ardından erişebilecek.

Pendik'te 7-14 yaş arası kitapseverlere müjde! Motokuryeli kitap servisi hizmete girdi

Pendik Belediyesi'nin pandemi süresinde okula gidemeyen 7-14 yaş arası çocukların kitap okumaktan mahrum kalmaması için “Motokurye Kitap Servisi” uygulamasıyla başlattığı kampanya sayesinde belirli kitapları ücretsiz olarak temin edebilecek.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüsten ötürü evden çıkması sınırlandırılan ve okullarından uzak kalan çocuklar için çalışmalarını sürüdüren Pendik Belediyesi, Motokurye Kitap Servisi uygulaması başlattı. Bu uygulamaya göre çocuklar, kütüphane online sistemine kayıt yaptırarak Cingo, Pal Sokağı Çocukları, Siyah İnci, Masalistanbul ve İbrahim ile Kartopu kitaplarından birini ücretsiz olarak alabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen 7-14 yaş arası tüm Pendikli çocuklar; Cingo, Pal Sokağı Çocukları, Siyah İnci, Masalistanbul ve İbrahim ile Kartopu kitaplarından birini ücretsiz olarak temin edebilecek.

Pendik'te 7-14 yaş arası kitapseverlere müjde! Motokuryeli kitap servisi hizmete girdi

KATILIM NASIL OLACAK?

Motokurye Kitap Servisi uygulamasından yararlanmak için ilk önce kütüphane online sistemi kitap.pendik.bel.tr kayıt yaptırmak gerekir. Ardından listedeki kitaplardan bir tanesi motokurye tarafından belirtilen adrese teslim edilecek. Teslimat tarihi SMS yoluyla katılımcılara bildirilecek.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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