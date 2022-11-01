Pendik'te Ak Parti seçim standına alçak saldırı! Standı paramparça edip yaktılar!

2023 seçimlerine aylar kala partiler tarafından Pendik Çarşı Camii önüne kurulan seçim standları çalışmalarına hız kesmeden devam ederken dün gece Ak Parti standı kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yakıldı. Yaşanan olay sonrası Ak Parti İlçe Başkanı Ali Şirin ve Belediye Başkanı Ahmet cin açıklama yaptı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Ak Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin sosyal medya hesabından "Gece saatlerinde Pendik Çarşı'da bulunan, milletimizle dertleştiğimiz AK Noktamıza kimliği belirsiz kişi/kişilerce menfur bir saldırı düzenlendi. AK Noktamıza saldıran kişilerin emniyet güçlerimiz tarafından en kısa sürede yakalanacağından şüphemiz yok." şeklinde açıklama yaptı.

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"SİYASETE ŞİDDETİ BULAŞTIRAN KİŞİLER"

Belediye Başkanı Ahmet Cin de "Demokratik siyasete şiddeti bulaştıran kötüler, dün gece AK Partimizin irtibat noktasını tahrip etmişler. Yükselen bu vandallığı, milletimizin feraseti bir kez daha yenecek." ifadelerine yer vererek tahrip olan seçim standını paylaştı.