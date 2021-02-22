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  3. Pendik'te akıl almaz kadın cinayeti! 3 çocuğunun annesini Dambıl ile kafasını ezerek öldürdü

Pendik'te akıl almaz kadın cinayeti! 3 çocuğunun annesini Dambıl ile kafasını ezerek öldürdü

İstanbul Pendik'te boşanma aşamasında olan Erol Yenisu ve Hanife Yenisu arasındaki tartışma kanlı bitti. Öfkelenen Erol Yenisu, 2 çocuğunun annesini kafasına dambıl ile vurarak öldürdü.

Pendik'te akıl almaz kadın cinayeti! 3 çocuğunun annesini Dambıl ile kafasını ezerek öldürdü

Pendik'te akıl almaz bir kadın cinayeti yaşandı. Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede 5 katlı bir binanın giriş katında oturan Erol - Hanife Yenisu çifti boşanma aşamasındaydı. 

DAMBIL İLE KAFASINI EZDİ

Bugün sabah meydana gelen olayda, Erol Yenisu ve Hanife Yenisu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile eşinin kafasına vurarak öldürdü.

Pendik'te akıl almaz kadın cinayeti! 3 çocuğunun annesini Dambıl ile kafasını ezerek öldürdü

TESLİM OLDU

Erol Yenisu, 3 çocuk annesi Hanife Yenisu'yu katlettikten sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Pendik'te akıl almaz kadın cinayeti! 3 çocuğunun annesini Dambıl ile kafasını ezerek öldürdü

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