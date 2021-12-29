Pendik’te “akıllı” konteyner dönemi! Akıllı ve çevre dostu uygulama 40 noktada kullanıma açılacak!

Çevre ve tasarruf konusunda teknolojiye yatırımlarını sürdüren Pendik Belediyesi “Akıllı Atık Konteyner” Projesini hayata geçiriyor.

Güneş enerjisiyle çalışacak olan konteynerler, kendinden sıkıştırma özelliğine sahip olacak ve “WEB tabanlı sistemle” takip edilecek. Dolduğunda ekiplere haber verecek. Böylece çöp kamyonları periyodik yerine yalnızca dolduğunda konteynerleri alarak yakıt tasarrufu sağlayacak. Bu sayede havaya daha az karbon salınmış olunacak. Proje ortakları ÇEVKO, Pendik Kaymakamlığı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi de üretim sürecine destek verecek.

KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEK

Akıllı konteynerlerdan maksimum kapasitede verim alınması için geri dönüştürülebilir atıklar konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Bunun için Pendik Belediyesi özel ve kamuya ait kurumları bilgilendirecek. Muhtarlar, okul yöneticileri ve de özellikle site sakinleri için toplantılar düzenlenerek geri dönüşüme destek olunması istenecek. Önümüzdeki yaz hizmete girecek akıllı konteynerler tam kapasite çalıştığında geri dönüşüm sürecine önemli derecede katkı sağlayacak.