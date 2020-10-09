Pendik'te alacak verecek meselesi katliam yaşattı!

Pendik'te bir grup kişi geldikleri bir kafede oturup sohbet eden 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken diğeri ikisi de ağır yaralandı. Zanlılar kaçarken olay yerine çokça polis ve 112 ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.