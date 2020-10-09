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  3. Pendik'te alacak verecek meselesi katliam yaşattı!

Pendik'te alacak verecek meselesi katliam yaşattı!

Pendik'te bir grup kişi geldikleri bir kafede oturup sohbet eden 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken diğeri ikisi de ağır yaralandı. Zanlılar kaçarken olay yerine çokça polis ve 112 ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pendik Esenyalı’da bir kafede kimliği belirsiz bir grup kişi aralarında alacak verecek davası olduğu kişilere kurşun yağdırdı. Olaydan sonra kaçan zanlılar için gelen polis ekipleri inceleme başlatırken olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ölen  Bilal M. isimli genci otopsi için morga diğer iki yaralıyı da (Adem V. Ömer V.) tedavileri için hastaneye kaldırdı.

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09 Ekim 2020 Cuma 09:06
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