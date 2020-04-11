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Pendik'te alışveriş kavgası

Sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. İstanbul'un Pendik ilçesinde alışveriş sırasında kavga çıktı.

Pendik'te alışveriş kavgası 115

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etti.