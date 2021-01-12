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  3. Pendik'te Amatör spor kulübü antrenörlerine ekonomik destek verildi!

Pendik'te Amatör spor kulübü antrenörlerine ekonomik destek verildi!

Koronavirüs süresi boyunca sportif faaliyetlerine ara veren 56 amatör spor kulübü antrenörleri için Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, maddi destekte bulundu.

Pendik'te Amatör spor kulübü antrenörlerine ekonomik destek verildi!

18 branşta görev alan pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren 56 amatör spor kulübü antrenörüne Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 300 bin TL maddi destek verdi.

Amatör spor kulübü antrenörleri, COVID-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, salonlarını kapatma noktasına gelen ve ekonomik olarak zor günler geçiren 56 antrenöre toplamda 300 bin TL maddi destekte bulundu.

Pendik'te Amatör spor kulübü antrenörlerine ekonomik destek verildi!

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MALZEME DESTEĞİ GELECEK

Aralarında tekvando, karate, masa tenisi, satranç, basketbol, kick boks başta olmak üzere toplam 18 branşta görev alan antrenörler desteğinden dolayı Başkan Ahmet Cin’e teşekkür etti. Öte yandan Pendik Belediyesi amatör spor kulüplerine nakdi yardımın yanı sıra önümüzdeki günlerde de malzeme yardımında bulunacak.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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