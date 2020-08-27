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Pendik’te ambulans şoförü kurşun yağmuruna tutuldu!

Pendik'te ambulansın patlayan lastiğini değiştirdiği sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan ambulans şoförü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik’te Fevzi Çakmak Mahallesi Anılar Sokak’ta yaşanan olayda ambulansın patlayan lastiğini değiştiren Yusuf D., henüz kimliği belli olmayan bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayın ardından saldırgan kaçarken yaralı şoförün yardımına da arkadaşları yetişti. Polisin inceleme başlattığı olayla ilgili görüntüler ise güvenlik kameralarına kaydedildi.

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27 Ağustos 2020 Perşembe 11:03
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