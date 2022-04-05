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  3. Pendik'te annesinin terk ettiği Nisa Mihriban bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti

Pendik'te annesinin terk ettiği Nisa Mihriban bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti

İstanbul Pendik'te boş arazide bulunan ve sağlık çalışanı Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı 3 aylık Nisa Mihriban isimli bebekten acı haber geldi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mihriban bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü meydana gelen olayda boş bir arazide bebek bulan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, muayenesini gerçekleştirdiği bebeğe süt annelik yaptı, kendi bebeğinin elbiselerini giydirdi.

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BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ 

Bebeğe Nisa Mihriban adını veren Durmaz, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha sonra durumu ağırlaşan 'Nisa Mihriban isimli bebek,  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi`ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Nisa bebekten güzel haber beklenirken sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. 

Pendik'te annesinin terk ettiği Nisa Mihriban bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti Pendik'te annesinin terk ettiği Nisa Mihriban bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti Pendik'te annesinin terk ettiği Nisa Mihriban bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti Pendik'te annesinin terk ettiği Nisa Mihriban bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti

{TITLE_STRIP}Bakan Koca'nın görüntüleri paylaştığı sağlıkçı yürekleri ısıttı! Bulduğu bebeğe süt annelik yaptı, kendi bebeğinin elbiselerini giydirdi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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