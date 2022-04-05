Pendik'te annesinin terk ettiği Nisa Mihriban bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti

İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü meydana gelen olayda boş bir arazide bebek bulan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, muayenesini gerçekleştirdiği bebeğe süt annelik yaptı, kendi bebeğinin elbiselerini giydirdi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Bebeğe Nisa Mihriban adını veren Durmaz, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha sonra durumu ağırlaşan 'Nisa Mihriban isimli bebek, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi`ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Nisa bebekten güzel haber beklenirken sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

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