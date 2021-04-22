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Pendik'te asfalt çalışmaları hız kazanıyor!

Pendik Belediyesi, her yıl gerçekleştirdiği asfalt düzenleme çalışmalarına bu sene başladı. İlçe genelinde 1200 cadde ve sokakta asfalt serimi ve yama çalışmalarına başlayan Pendik Belediyesi ekipleri, bu yıl 100 bin ton asfalt çalışması yapması hedefleniyor.

Pendik'te asfalt çalışmaları hız kazanıyor!

Bahar aylarının gelmesiyle Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pendik genelinde asfalt çalışmalarına başladı. Ekipler kazı çalışmaları sonrası asfalt serimine ve yama çalışmasına başlayacak.

Her sene bahar aylarında başlayan kapsamlı asfalt serimi ve yama çalışması için hazırlıklar tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 10 ekip, çalışmaların yapılacağı cadde ve sokaklarda freze (kazı) çalışmaları sonrası asfalt serimine başlayacak. Ekipler, ilçe genelinde yıpranan, aşınan 1200 cadde ve sokak belirledi. Önümüzdeki yaz sonuna kadar sürecek çalışmalarda 100 bin ton asfalt serimi ve yama hedefleniyor.

Pendik'te asfalt çalışmaları hız kazanıyor!Pendik'te asfalt çalışmaları hız kazanıyor!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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