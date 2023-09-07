Pendik’te asker uğurlama eğlencesi yapan şahıslara toplam 10 bin 610 TL ceza kesildi

Pendik'te asker uğurlama eğlencesi yaparak tünel kapatan ve pompalı tüfekle havaya ateş eden 8 şahıs yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Pendik’te asker uğurlama eğlencesi yapan şahıslara toplam 10 bin 610 TL ceza kesildi

Pendik'te asker uğurlama eğlencesi yaparak tünel kapatan ve pompalı tüfekle havaya ateş eden 8 şahıs yakalandı. Sürücülere toplamda 10 bin 610 TL idari para cezası uygulandı.

Pendik'te dün akşam saatlerinde asker eğlencesi yapan grup, bir yandan alt geçidi trafiğe kapatıp dans ederek eğlendi, bir yandan ise ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmişti. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pendik ilçesindeki asker uğurlaması esnasında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçları ile ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemede video içeriğinde bulunan araç ve motosiklet sürücüleri tespit edildi ve pompalı tüfekle havaya ateş açan İ.E.Ö. ile birlikte toplam 8 şahıs yakalandı.

Motosiklet ve araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince toplamda 10 bin 610 TL idari para cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 7'si işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken İ.E.Ö. genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve 6136 SKM suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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