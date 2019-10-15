Pendik'te Atletizm Kros Yarışları izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı

Pendik Belediye Başkanlığı Kupası için Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in startıyla başlayan Atletizm Kros Yarışları Yenişehir Mesire Alanı`nda gerçekleşti. Birçok okuldan katılım gösterilen yarışta gençler kıyasıya yarıştı.

Geleneksel hale gelen Pendik Belediye Başkanlığı Kupası Atletizm Kros Yarışları Yenişehir Mesire Alanı’nda gerçekleşti. Bu yıl ki yarışlara ilçe genelinde okuyan yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Yarışların ilk startını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi. Startla birlikte öğrenciler ferdi ve takım halinde madalya kazanabilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışlar Küçük Erkekler, Küçük Kızlar, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler olmak üzere toplam 6 kategoride yapıldı. Küçük kızlarda İrem Danacı, küçük erkeklerde Enes Ekrem Karadağ, Yıldız kızlarda Yağmur Çevik, Yıldız erkeklerde Rojad Ayyılmazdır, Genç Kızlarda Bedia Balcı ve Genç erkeklerde Devrim Kazan ipi ilk göğüsleyen atletler oldular.

Ferdi olarak mücadele eden atletler, aynı zamanda takım halinde de birinci olabilmek için yarıştı. Küçük Kızlarda Cahit Zarifoğlu Ortaokulu, Küçük erkeklerde Fatma Gözen Eralp Ortaokulu, Yıldız Kızlarda Fatma Gözen Eralp Ortaokulu, Yıldız Erkeklerde Sezai Karakoç Ortaokulu, Genç Kızlarda Halil Kaya Gedik M.T. A. L ve Genç erkeklerde Abdurrahman Gürses Anadolu İHL birinci oldu. Yarışların ardından dereceye giren sporcu ve takımlar düzenlenen törenle madalya ve kupalarını aldılar.

Küçük Kızlar Okul

1 Cahit Zarifoğlu Ortaokulu

2 Fatma Gözen Eralp Ortaokulu

3 Orhangazi Ortaokulu

4 Ercan Görür Ortaokulu

Küçük Kızlar Ferdi

1 İrem Danacı - Cahit ZarifoğluOrtaokulu

2 Özlem Saniye Öztürk - Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulu

3 Rojbir Çelik - Fatma Gözen Eralp Ortaokulu

4 Ceren Kahya - Orhangazi Ortaokulu

Küçük Erkekler Okul Sıralama

1 Fatma Gözen Eralp Ortaokulu

2 Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu

3 Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu

4 Cahit Zarifoğlu Oortaokulu

Küçük Erkekler Bireysel Sıralama

1 Enes Ekrem - Karadağ Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu

2 Batu Şahin - Öğretmenevleri Ortaokulu

3 Umut Kaan Sarıkaya - Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu

4 Eyüphan Çelik - Fatma Gözen Eralp Ortaokulu

Yıldız Kızlar Okul Sıralaması

1 Fatma Gözen Eralp Ortaokulu

2 Cahit Zarifoğlu Ortaokulu

3 Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu

4 Cemile Çopuroğlu Ortaokulu

Yıldız Kızlar Ferdi Sıralama

1 Yağmur Çevik - Fatma Gözen Eralp Ortaokulu

2 Sudenur Neciş - Cahit Zarifoğlu Ortaokulu

3 Elif Öner - Fatma Gözen Eralp Ortaokulu

4 Aysu Kınalı - Cahit Zarifoğlu Ortaokulu

Yıldız Erkekler Okul Sıralama

1 Sezai Karakoç Ortaokulu

2 Fatma Gözen Eralp Ortaokulu

3 Cemile Çopuroğlu Ortaokulu

4 Kılıçaslan Ortaokulu

Yıldız Erkekler Bireysel Sıralama

1 Rojad Ayyılmazdır - Cemie Çopuroğlu

2 Yunus Kerem Otinoğlu - Sezai Karakoç Ortaokulu

3 Erdem Çalık - Sezai Karakoç Ortaokulu

4 Mehmet Emin - Öğretmenevleri Ortaokulu

Genç Kızlar Takım Sıralama

1 Halil Kaya Gedik M.T. A. L.

2 Velibaba Çok Programlı Anadolu Lisesi

3 80 Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi

4 Kırımlı Fazilet Olcay Lisesi

Genç Kızlar Bireysel Sıralama

1 Bedia Balcı - Halil Kaya Gedik M.T. A. L.

2 Yağmur Karabulak - Halil Kaya Gedik M.T. A. L.

3 Hanife Güner - Halil Kaya Gedik M.T. A. L.

4 Tülin Ektaş - Kurtköy Anadolu Lisesi

Genç Erkekler Takım Sıralama

1 Abdurrahman Gürses Anadolu İHL

2 Koca Yusuf Anadolu İHL

3 Hezarfen M.T.A.L

4 Alpaslan Anadolu Lisesi

Genç Erkekler Bireysel Sıralama

1 Devrim Kazan - Abdurrahman Gürses Anadolu İHL

2 Abdullah Dağ - Halil Kaya Gedik M.T.A.L

3 Yusuf Doğangün - Abdurrahman Gürses Anadolu İHL

4 Kadir Danışmaz - Hezarfen M.T.A.L