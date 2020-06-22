Pendik'te Babalar Günü'ne özel bisiklet etkinliği düzenlendi!

Bu sene 21 Haziran'a denk gelen Babalar Günü için Pendik Belediyesi bisiklet etkinliği düzenledi. Etkinlikte babalarıyla bisiklet süren öğrenciler hem sınav stresini attı hem de güzel havanın keyfini doyasıya çıkardı.

Pendik Belediyesi Babalar Günü dolayısıyla babalar ve çocuklarına bisiklet etkinliği düzenledi. Çocuklar, önce bu hafta sonu yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ardından babalarıyla bisiklet sürerek ter döktü.

Sınav stresini sahilde babaları ile bisiklet sürerek atan öğrenciler aynı zamanda babalar gününü de kutladı. 100. Yıl Parkı önünde başlayan etkinlik, sahil boyunca devam etti. Bisiklet turu atan babalar ve çocuklar etkinliği düzenleyen belediyeye teşekkür etti.