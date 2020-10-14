Türkiye - Sırbistan maçı TRT SPOR CANLI İZLE | TRT Spor Canlı İzleSağlık Bakanlığından önemli uygulama! İki test aynı anda yapılacak...Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara geri dönüyor!Pendik'te bağışlanan tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştı!Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Şampiyonlar Ligi grupları ve fikstürüİstanbul Valiliğinden Kürtçe tiyatro oyunu açıklaması!Evde bakım parası yatan iller 14 Ekim | İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel listeRusya'dan koronavirüs aşısı müjdesi! İkinci aşı da tescillendiHırvatistan - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Yeşilyurt’ta ki ‘cephe sağlıklaştırma’ projeleri esnaf ve vatandaşların beğenisini topladı
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik'te bağışlanan tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştı!

Pendik'te bağışlanan tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştı!

Pendik'te iki haftadır süren ''EBA İçin Tablet Dayanışması'' kapsamında hayırseverlerden bağışlanan tabletler, Pendik Gönüllüsü ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Pendik'te bağışlanan tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştı!

Pendik'te ''EBA İçin Tablet Dayanışması'' kapsamında yardımsever vatandaşların destekleriyle toplanan tabletler,  Pendik Gönüllüsü ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerine gönderilmeye devam ediliyor.

Kampanya kapsamında çok sayıda tablet bağışlandı. Bağışlanan tabletler ise ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerine gönderilmeye başlandı. Tabletlerini Pendik Gönüllüsü Platformu üyelerinden teslim alan ihtiyaç sahibi öğrenciler, Pendik Belediyesine teşekkür ederek “Tabletimiz olmadığı için EBA’ya bağlanamıyorduk. Şimdi bu sorunumuz ortadan kalktı.” dedi.

Pendik'te bağışlanan tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştı!

''PENDİK'TE TABLETSİZ ÖĞRENCİ KALMASIN''

Belediye Başkanı Ahmet Cin, “EBA İçin Tablet Dayanışması”yla amaçlarının pandemi sürecinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere Pendik Gönüllüleri ve hayırseverlerle birlikte destek vermek olduğunu söyledi. Kampanyanın devam ettiğini belirten Başkan Ahmet Cin: “100’lerce belki de 1.000’lerce tablet dağıtacağız. Çünkü Pendik’te tabletsiz öğrenci kalmasın istiyoruz.” dedi.

Pendik'te bağışlanan tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştı!Pendik'te bağışlanan tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştı!

 

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT