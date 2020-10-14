Pendik'te bağışlanan tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştı!

Pendik'te ''EBA İçin Tablet Dayanışması'' kapsamında yardımsever vatandaşların destekleriyle toplanan tabletler, Pendik Gönüllüsü ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerine gönderilmeye devam ediliyor.

Kampanya kapsamında çok sayıda tablet bağışlandı. Bağışlanan tabletler ise ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerine gönderilmeye başlandı. Tabletlerini Pendik Gönüllüsü Platformu üyelerinden teslim alan ihtiyaç sahibi öğrenciler, Pendik Belediyesine teşekkür ederek “Tabletimiz olmadığı için EBA’ya bağlanamıyorduk. Şimdi bu sorunumuz ortadan kalktı.” dedi.

''PENDİK'TE TABLETSİZ ÖĞRENCİ KALMASIN''

Belediye Başkanı Ahmet Cin, “EBA İçin Tablet Dayanışması”yla amaçlarının pandemi sürecinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere Pendik Gönüllüleri ve hayırseverlerle birlikte destek vermek olduğunu söyledi. Kampanyanın devam ettiğini belirten Başkan Ahmet Cin: “100’lerce belki de 1.000’lerce tablet dağıtacağız. Çünkü Pendik’te tabletsiz öğrenci kalmasın istiyoruz.” dedi.