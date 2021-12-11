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Pendik'te bir adam köpeğe canice şiddet uyguladı! Kaymakamlık harekete geçti! "Kimlik bilgileri tespit edildi"

Pendik'te gerçekleşen olayda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde tasmalı bir köpekle sokakta yürüyen şahıs, köpeğe akla mantığa sığmayan muamelede bulunması üzerine kaymakamlık harekete geçerek şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı açıklandı.

Pendik'te bir adam köpeğe canice şiddet uyguladı! Kaymakamlık harekete geçti! "Kimlik bilgileri tespit edildi"

İstanbul'un Pendik ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde tasmalı bir köpekle sokakta yürüyen şahıs, köpeğe akla mantığa sığmayan muamelede bulunuyor.

İddiaya göre görüntüdeki şahıs daha önce de benzer vukuatlar işlemiş ve uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edildi.

Pendik'te bir adam köpeğe canice şiddet uyguladı! Kaymakamlık harekete geçti! Kimlik bilgileri tespit edildi

Konuya ilişkin Pendik Kaymakamlığı bir basın açıklaması yayınlayarak şahsın Pendik Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanması için çalışma başlatıldığının bilgisi verildi.

Pendik'te bir adam köpeğe canice şiddet uyguladı! Kaymakamlık harekete geçti! Kimlik bilgileri tespit edildi

Olayın Pendik İlçesi Güllübağlar Mahallesi Dut Sokak'ta gerçekleştiği belirtildi.

Pendik'te bir adam köpeğe canice şiddet uyguladı! Kaymakamlık harekete geçti! Kimlik bilgileri tespit edildi

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