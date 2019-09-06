Pendik'te bir fabrikada yangın! İtfaiye müdahalede bulunuyor Pendik Kurtköy’de bir polyester fabrikasında yangın meydana geldi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulunuyor.

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Yangın, Pendik Kurtköy’de akşam saatlerinde meydana geldi. Bir polyester fabrikasında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Çıkan yangının bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Etiketler : kurtköy, fabrika



