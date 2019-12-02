Pendik'te bir ilk daha... Türkiye’nin ilk Dijital Sanatlar Merkezi açıldı

Pendikli vatandaşlar tarafından merakla beklenen Dijital Teknoloji Tabanlı Klasik Sanatlar Merkezi Türkiye'de bir ilk olarak Pendik'te açıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun katılımın gösterilen açılışa Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Hakkı Aysan, Atakan Yüce, Pendik Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Hüsrev Subaşı anlamlı bir konuşma yaparak “Ya küresel baskıyla kültürümüz yok olacak ya da kültürel mirasımızı geleceğe aktararak ayakta kalacağız” diyerek açılan merkezin önemine değindi.

VR ODASI DİKKATLERİ ÜSTÜNE TOPLADI

Merkezdeki VR (Sanal Gerçeklik) Odası ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Konuklar Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür, Çini, Katı, Cilt, Kalemişi, Sedef Kakma - Naht, Ahşap Sanatları, Edirnekari ve Halı-Kilim olmak üzere 12 farklı sanat dalında usta sanatçıların eserlerinin bulunduğu sanal müzeyi sanal gözlükle inceleme fırsatı yakaladı.

''VAADİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK''

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, göreve gelirken sanat eserlerine ve mimari yapılara dijital ortamda seyahat etme imkanı sağlayacakları vaadinde bulunduklarını hatırlatarak “Hizmete giren bu merkezle bu vaadimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca merkezimizde yaşatmaya çalıştığımız geleneksel sanatlarımızı, ülkemizin sanat mirasını, usta sanatçılarımız eliyle gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz.” dedi.

FARKLI BRANŞLARDA ÜCRETSİZ OLARAK KURSLAR VERİLECEK

Klasik Sanatlar Merkezi’nde kütüphanenin yanı sıra ücretsiz atölye de bulunuyor. Atölyede sanat çalışmalarına devam eden en az 2 yıl deneyimli yarı profesyonel kursiyerlere yönelik Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür ve Çini branşlarında ücretsiz olarak sanat kursları ve atölye çalışmaları düzenlenecek.