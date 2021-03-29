Pendik'te bir kadının otobüs isyanı görenleri hayrete düşürdü!

İstanbul Pendik'te bir kadın, her sabah kendisini almayan İETT otobüsünün önünde durarak gitmesine izin vermeyerek bu durumu protesto etti. "10 yıldır hat vermiyorlar. Sıkıldık artık." diyen kadının o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.