Pendik'te Bisiklet Yolu Projesi hız kemeden sürüyor!

50 km’lik bir yol çizelgesine sahip olan Pendik Belediyesi'nin yaptığı “Bisiklet Yolları Projesi” ilk etap çalışmaları kaldığı yerden sürmeye devam edecek.

Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Millet, Mustafa Akyol ve Cumhuriyet Caddelerinde ilk etaba başlanacak olan “Bisiklet Yolları Projesi”, Çamlık, Kurtköy ve Harmandere bölgeleriyle devam edecek. İlk etapta bisiklet yolarının Teknopark'a bağlanması beklenen projede yeni yönetmeliğe göre bisiklet yolundaki çizgilerin dışında bir boya kullanılmayacak.

ÇİZGİLER SADECE BEYAZ OLACAK

Şimdiye kadar tamamlanan 10 km'lik yol boyunca mavi boya ve beyaz uyarı çizgilerin kullanıldığı bölümünün ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan yeni kararla bundan sonra çizilen bisiklet yolarında sadece beyaz rengin olacağı belirtildi.

İSTANBUL'UN EN UZUN BİSİKLE YOLU OLMASI HEDEFLENİYOR

Etap etap yapılan ve 50 kilometreyi bulması hedeflenen proje ekonomik ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yapılmaya devam ediyor. metro, okullar ve AVM’lerle bağlantı sağlaması beklenen bisiklet yollarında ilerleyen yıllarda teknik servisler de sağlanacak. İstanbul’un en uzun bisiklet yolu olması hedeflenen projede İSBAK A.Ş. tarafından ise yola toplamda 29 bisiklet istasyonu bulundurulacak.