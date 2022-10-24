Pendik'te Boşnak halk kıyafetleri sergisi açıldı!

Pendikli koleksiyoncu Müyesser Kurt tarafından Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde Boşnak halk kıyafetleri sergisi açıldı.

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Pendik'te Boşnak halk kıyafetleri sergisi açıldı!

Her hafta çeşitli sergilerin düzenlendiği Pendik Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde bu hafta da Boşnak halk kıyafetleri sergisi açıldı. Koleksiyoncu Müyesser Kurt tarafından açılan sergiye vatandaşlar tarafından yoğun bir katılım sağlanırken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılım gösterdi.

"PENDİK KÜLTÜR VE SANAT ANLAMINDA MERKEZE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Sergiyi gelerek koleksiyonu inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Cin “Boşnakların kültürünü geliştirmeye yönelik çalışması bizim için çok önemli. Pendik, kültür ve sanat anlamında merkez olmaya devam edecek.” diyerek Koleksiyoner Müyesser Kurt’u tebrik etti.

Sergi açılışında konuşan Müyesser Kurt da beş yıldır böyle bir sergi açmak istediğini belirterek “Sandığın açılma vakti gelmişti. Pendik Belediyesine teşekkür ediyorum. Burada, Pendik’te yaşayan Boşnak halkının atadan yadigar değerli eserler var.” dedi.

4 ARALIK'A KADAR ZİYARETE AÇIK

Sergide 18. yüzyıldan beri Boşnak kadınların giydiği kıyafetler sergileniyor. Ayrıca el işçiliğiyle üretilmiş uşaklar, kemerler, el işi örtüler, tulum ve şalvarlar da sergide yer alıyor. 200 parçanın sergilendiği sergide kıyafetlerin yanı sıra yine gelin sandığı ve ikramlıklar gibi eşyaların bulunduğu özel bir köşede bulunuyor. Boşnak Halk Kıyafetleri Sergisi 4 Aralık Cuma gününe kadar açık kalacak.

Pendik'te Boşnak halk kıyafetleri sergisi açıldı!Pendik'te Boşnak halk kıyafetleri sergisi açıldı!Pendik'te Boşnak halk kıyafetleri sergisi açıldı!Pendik'te Boşnak halk kıyafetleri sergisi açıldı!Pendik'te Boşnak halk kıyafetleri sergisi açıldı!Pendik'te Boşnak halk kıyafetleri sergisi açıldı!

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