Pendik'te bulunan askeri lojmanlarda bomba paniği

Edinilen bilgilere göre Pendik Tersanesinin yakınlarında bulunan askeri lojmanların girişindeki duvarda şüpheli bir paket görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve bomba imha ekipleri yollandı. Ekipler şüpheli paketi fünye ile patlatırken, pakette bomba olmadığı anlaşıldı. İhbar nedeniyle ekipler yolu 2 saat süreyle kapatırken uzun araç kuyrukları oluştu. Olayın ardından polis ekiplerinin yolu açmasıyla trafik normale döndü.