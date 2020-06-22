Pendik'te bulunan askeri lojmanlarda bomba paniği
Pendik Tersanesinin yakınlarda bulunan askeri lojmanların girişine bırakılan şüpheli paket bomba paniği yarattı. Bölgeye gelen ekiplerin fünye ile patlattığı pakette bomba olmadığı öğrenildi.
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22 Haziran 2020 Pazartesi 16:22
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