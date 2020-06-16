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  3. Pendik'te çaldıkları para dolu çantanın sahibi üzerilerine ateş açtı: 2'si yaralı

Pendik'te çaldıkları para dolu çantanın sahibi üzerilerine ateş açtı: 2'si yaralı

Pendik'te 4 hırsız, para çekmek için bankaya giren bir vatandaşın cipinden para dolu çalmak istedi. Parayı alan hırsızlar, arabalarıyla kaçacakları esnada cipin sahibi silahıyla hırsızlara ateş açtı. Hırsızlardan 2'si kaçmayı başarırken 2'si de yaralandı.

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16 Haziran 2020 Salı 15:55

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