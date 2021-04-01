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  3. Pendik’te camilerde Boşnak savaş marşı çalındı! Vatandaşlar tepkili

Pendik’te camilerde Boşnak savaş marşı çalındı! Vatandaşlar tepkili

İstanbul Pendik’te bazı camilerde "Bosanska artiljerija" isimli Boşnak savaş marşı ve "Yine de Şahlanıyor" isimli mehter marşı çalındı.

Pendik’te camilerde Boşnak savaş marşı çalındı! Vatandaşlar tepkili

31 Mart günü Pendikli vatandaşlar ilginç anlara tanıklık ettiler. 22.30 itibarıyla yaklaşık 60 saniye boyunca Pendik’te cami megafonlarından müzik sesleri duyuldu.

Edinilen bilgilere göre Kadıköy'de bulunan merkezi sistemin sebep olabileceği söyleniyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ:

Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. En dikkat çekici yorum ise H.Ö isimli vatandaşın yorumu oldu: paylaşımında "Boşnak göçmenlere yönelik saldırı  olduğunu vurgulayarak, "kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışılıyor" şeklinde oldu.

S.K isimli vatandaş: Buda çok yanlış bir şey böyle şey mi olur ne olursa olsun o minareden sadece sela ve ezan-i muhammed yükselecek başka bir şeye yer yok.

G.Ö isimli vatandaş:: Şimdi merak ettiğim bir şey var; “merkezi ezan sistemi” neden müezzinin gidip camiye ezan okumasının yerine getirildi? Niye kayıttan okunuyor?

H.Ö isimli vatandaş: birisi Boşnak göçmenlere yönelik saldırı planlamış sanırım birbirimize kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışılıyor kötü algı oluşturulmaya çalışılıyor akıllı bilinçli bir insan bu durumu herhalde farketmiştir. Bu saygısızlığı terbiyesizliği yapan her kimse bir an evvel tespit edilip cezalandırılmalı.

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Çavbellayı hatırlattı!

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine denk gelen benzer bir tablo İzmir’de yaşanmıştı. İlçedeki tüm camilereden eş zamanlı olarak çalınan İtalyanca anlamı “Elveda güzelim” “Çavbella”  marşı çalınmıştı.  Çavbella İtalya'da Mussolini döneminde anti-faşist, komünist, devrimci, sosyalist grupların marşı olarak bilinmektedir.

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DİYANET VE PENDİK MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili Diyanet İşleri ve Pendik Müftülüğü’nden bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar duruma tepkili.

Gelişmeler geldikçe aktarıyor olacağız.

Kaynak: PendikliTV

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