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Pendik'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

Pendik Kurtdoğmuş mevkiinde gece saatlerinde bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Rüzgarında etkisi ile yayılan yangına yangına helikopter ile havadan müdahale edilecek.

İstanbul Pendik'te Kurtdoğmuş mevkiinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Saat 04.00 sıralarında Pendik Kurtdoğmuş mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen olayda Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevredeki 7 ilçeden İtfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Arazinin el verişli olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede zorlandı.Olay yerine gelen dozerler ile ormanlık alanda yol açılarak yangına müdahale başlatıldı.

Pendik'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

HELİKOPTER DESTEĞİ SAĞLANACAK

İtfaiye ve orman ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda ambulans ekibi de sevk edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına helikopter ile havadan müdahale edileceği açıklandı.

Okan Gül
Video Editörü


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