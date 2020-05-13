Pendik'te çocukların sosyal mesafeli eğlencesi kameralara böyle yansıdı
Sokağa çıkma kısıtlamasında uzun süredir dışarı çıkamayan 0-14 arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Pendik’te çocukları süper kahramanlar ve maskotlar karşıladı. Sosyal mesafe korunarak düzenlenen eğlence havadan görüntülendi.
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13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:04
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