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Pendik'te Çölyak hastalarına büyük destek!

Pendik Belediyesi, son zamanlarda ülkemiz genelinde çokça görülen Çölyak hastalığıyla ilgili gerekli önlemleri alarak ilçedeki 140 çölyak hastası vatandaşa 3 ayda bir düzenli olarak glütensiz gıda kolisi göndermeye devam ediyor.

Pendik'te Çölyak hastalarına büyük destek!

Tek tedavisinin glütensiz gıdalar tüketmek olan Çölyak hastaları için çalışmaların sürdüren Pendik Belediyesi, ilçe genelinde gıda kolilerini 3 ayda bir düzenli olarak hasta vatandaşların adreslerine kadar götürerek teslim ediyor.

Pendik Belediyesinin pandemi döneminde çölyak hastalarına dağıttığı glütensiz gıda kolisi dağıtımı düzenli hale getirildi. Belediye, glütensiz gıda ihtiyacına cevap vermek için özel olarak hazırlanan gıda kolilerini 3 ayda bir düzenli olarak talepte bulunan 140 çölyak hastası vatandaşın adreslerine kadar götürerek teslim ediyor.

Pendik'te Çölyak hastalarına büyük destek!

KOLİ İÇİNDE GLÜTENSİZ GIDALARA AĞIRLIK VERİLİYOR

Koli içerisinde glütensiz köftelik bulgur, kakaolu tahin helvası, un, mısır nişastası, kakaolu fındık ezmesi, pilavlık bulgur, susamlı çubuk, arpa şehriye, mısır irmiği ve damalı kurabiye, makarna, mısır unu ve karabuğday unu bulunuyor. Glütensiz gıda koli başvuruları 444 81 80 numaralı çağrı merkezinden yapılabilir. Yapılan incelemeden sonra gıda kolisi ailelere teslim ediliyor.

Okan Gül
Video Editörü


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