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  3. Pendik'te Cumhuriyet coşkusu! Türk bayrağı ile yürüdüler

Pendik'te Cumhuriyet coşkusu! Türk bayrağı ile yürüdüler

Pendik Belediyesi Cumhuriyetin 98. Yıl Dönümü münasebetiyle bayraklı yürüyüş düzenledi. 130 öğrenci 98 metrelik dev Türk Bayrağı'nı Pendik Çarşı’da taşıdı. Pendikliler yürüyüşe, ellerindeki bayrak ve alkışlarla destek verdi.

Pendik'te Cumhuriyet coşkusu! Türk bayrağı ile yürüdüler

Cumhuriyetin 98. Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan Türk Bayraklı yürüyüş, Pendik Sahil’den başladı.

Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 130 öğrenci 98 metrelik Türk Bayrağı’nı Pendik çarşıda taşıyarak cumhuriyet coşkusu yaşattı.

Yürüyüşe, vatandaşlar da ellerindeki bayraklar ve alkışlarla eşlik etti. Türk Bayraklı yürüyüşün sona ermesinin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Pendik Stadı’nda devam etti.

ÖĞRENCİLER PERFORMANS SERGİLEDİ

Pendik Stadı’ndaki kutlama programına Kaymakam Dr. Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin ve Belediye Başkan Vekili Atakan Yüce ile okul idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Protokol konuşmalarının ardından etkinlikler Cumhuriyet Oratoryusu'yla başladı, ardından Pendik Lisesi’nin müzik ve marşlarıyla coşkulu bir şekilde devam etti. PEFHEM Halk Oyunları Ekibi de yöresel oyunlarla performans sergiledi. Etkinlikler kapsamında okullar arası düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Program sonundaki geçit töreninde ise Pendik Anadolu Lisesi’nin “Geçmişten Günümüze Cumhuriyet” konseptli fotoğraflı yürüyüşü dikkat çekti. 

“VAKİT TEK YÜREK OLMA VAKTİDİR"

Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya oldukça anlamlı bir konuşma yaparak bugünü milletin küllerinden yeniden doğduğu gün olarak nitelendirdi. Kaymakam Kaya: “Bağımsızlığımız ve hürrriyetimizden asla taviz vermeyeceğiz. Osmanlı dağıltıktan sonra şehitlerimizin kanıyla milletimiz devletin tek sahibi oldu. Attığımız adımlarda geri durmak bu asil milletin vasfı değildir. Cumhuriyetin bizleri ulaştırdığı nokta bizi heyecanlandırmakta. Vakit tek yürek tek vücut olma vaktidir.” dedi.

Pendik'te Cumhuriyet coşkusu! Türk bayrağı ile yürüdülerPendik'te Cumhuriyet coşkusu! Türk bayrağı ile yürüdülerPendik'te Cumhuriyet coşkusu! Türk bayrağı ile yürüdüler

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