Pendik'te Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşandı

Yaklaşık 4 bin katılımcının ter döktüğü Pendik Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Cumhuriyet Kupası yarışları katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşattı. Bu yıl ilk kez Kaykay ve Scooter kategorileri de dahil edildiği Cumhuriyet Kupası yarışlarının ilk gününde Paten, Kaykay ve Scooter; ikinci gününde ise Tekerlekli Sandalye, Anne – Bebek Puset ve Bisiklet Yarışlarında yarışmacılar kıyasıya rekabet ettiler.

''TÜRKİYE'Yİ VE PENDİK'İ ÇOK SEVİYORUM''

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina Eyaletinden 21 yıl önce Türkiye’ye gelen ve Pendik’e yerleşen 51 yaşındaki William Bergman, Büyük Erkekler Paten Yarışmasına katılım sağlayarak yarışmaya renk kattı. Paten sporuna ilgi duyan ve çocukluğundan bu yana paten sürdüğünü, dile getiren William Bergman son olarak “Türkiye’yi ve Pendik’i çok seviyorum, Pendik Belediyesine düzenlemiş olduğu spor etkinlikleri için teşekkür ediyorum.”dedi.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜNDE YÜZLERCE PENDİKLİ EL ELE

Etkinliklerin ikinci günü, Cumhuriyetin 96. Yılı münasebetiyle düzenlenen bayrak yürüyüşüyle başladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Gençlik Spor Müdürü Osman Karaca, Pendik İlçe Sağlık Müdürü Gökhan İlhan, Pendik Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz ve Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz’ın öncülüğünde başlayan yürüyüşe her yaştan yüzlerce Pendikli eşlik etti.

MİNİKLER ANNELERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen Anne – Bebek Puset Yarışı bu yıl da anneler tarafından yoğun ilgi gördü. Miniklerin pusetlerinde etrafa meraklı gözlerle bakması ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Miniklerin güvenliği ön planda tutulması sebebiyle annelerin koşması yasaklanırken itirazlar sonucu yarış tekrarlandı. Bitiş çizgisine ikinci kez ulaşan anneler büyük mutluluk yaşarken minikler de annelerinin mutluluğuna ortak oldu.

İLK 10'A GİRENLER HEDİYE MUTLULUĞU YAŞADI

Yarışmalarda ilk 10’a giren katılımcılara çeşitli spor ekipmanları hediye edilirken ilk 4’e giren yarışmacılar ise Bisiklet almaya hak kazandı. Yarışmacılara ödüllerini Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Gençlik Spor Müdürü Osman Karaca, Pendik İlçe Gençlik Sağlık Müdürü Gökhan İlhan, Pendik Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz, Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, Pendik Belediye Başkan Yardımcıları Atakan Yüce ve İbrahim Hakkı Aysan takdim etti.