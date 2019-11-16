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  3. Pendik'te dehşet dolu anlar! Çok sayıda ölü var (Canlı aktarıyoruz)

Pendik'te dehşet dolu anlar! Çok sayıda ölü var (Canlı aktarıyoruz)

Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan, ateş açtı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

Canlı aktarıyoruz...

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